Congstar hat in den letzten Wochen bereits verschiedene Anpassungen an seinen Tarifen vorgenommen. So wurde beispielsweise bestätigt, dass congstar Allnet Flat Bestandskunden standardmäßig LTE 25 erhalten. Nun geht es mit mehr Datenvolumen für die Prepaid Pakete Allnet M und L weiter.

Prepaid Allnet L jetzt mit 5 GB Datenvolumen und Telefon-Flat für 15 Euro

Es gibt Neuerungen bei den Prepaid Paketen Allnet M und L. Beide Tarife werden dahingehend aufgewertet, dass sie mit mehr Datenvolumen ausgestattet werden.

congstar Kunden profitieren damit von mehr Leistung ohne zusätzlichen Kosten. Ab sofort kann das Prepaid Paket Allnet L mit 5 GB Datenvolumen (statt 4 GB) und einer Telefon-Flat für 15 Euro / 4 Wochen gebucht werden. Das Prepaid Paket Allnet M mit 3 GB (statt 2 GB) und einer Telefon-Flat ist für 10 Euro / 4 Wochen erhältlich.

Die aktuellen Konditionen in der Übersicht:

congstar Prepaid Paket Allnet L für Vielsurfer

5 GB Datenvolumen

Allnet Flat in alle dt. Netze

9 Cent/SMS in alle dt. Netze

Kosten: 15 Euro / 4 Wochen

LTE 25 Option für 1 Euro / 4 Wochen zubuchbar

congstar Prepaid Paket Allnet M für Allrounder

3 GB Datenvolumen

Allnet Flat in alle dt. Netze

9 Cent/SMS in alle dt. Netze

Kosten: 10 Euro / 4 Wochen

LTE 25 Option für 1 Euro / 4 Wochen zubuchbar

Bestandskunden der beiden congstar Prepaid Pakete erhalten das höhere Datenvolumen automatisch ab dem nächsten Abrechnungszeitraum.

Das congstar Prepaid Paket Basic S mit 500 MB Datenvolumen und 100 Minuten in alle deutsche Netze kann weiterhin für 5 Euro / 4 Wochen gebucht werden. Weitere Informationen zum Prepaid Angebot von congstar sind online unter www.congstar.de/prepaid zu finden.