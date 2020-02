Apple hat heute seine Research App für das iPhone und die Apple Watch mit einigen bemerkenswerten Ergänzungen aktualisiert. Mit der Version 1.1.2 unterstützt die App nun die AirPods Pro für die Apple Hearing Study und verbessert bei der Gelegenheit auch die Akkulaufzeit der Apple Watch beim Einsatz der App.

Apple hatte im November letzten Jahres die Apple Research App veröffentlicht, mit der sich Nutzer in den USA für drei Gesundheitsstudien anmelden können. Dabei widmet sich das Unternehmen den Themen: Frauengesundheit, Hören sowie Herz & Bewegung.

Mit der Unterstützung der AirPods Pro wird die sogenannte Apple Hearing Study erweitert. Somit wurden die Hörtests nun auch speziell für die AirPods Pro abgestimmt. Gemeinsam mit der University of Michigan untersucht Apple Faktoren, die die Hörgesundheit beeinflussen. Die Apple Hearing Study ist die erste ihrer Art, die im Laufe der Zeit Daten sammelt, um zu verstehen, wie sich die tägliche Lärmbelastung auf das Hörvermögen auswirken kann. Die Studiendaten werden auch an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitergegeben, als Beitrag zu ihrer Initiative „Make Listening Safe“.

Weiterhin konnte Apple die VoiceOver-Funktion der App und die Akkulaufzeit beim Einsatz der Apple Watch verbessern:

„This update includes new features, improvements and bug fixes and is recommended for all users:

– Support for ‌AirPods Pro‌ in the Apple Hearing study

– Improved experience for VoiceOver users while participating in the Apple Hearing study and the hearing test

– Battery life improvements with the latest watchOS update“