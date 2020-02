Der Deutschland-Start von Disney+ rückt näher. Am 24. März ist es soweit und Disneys Video-Streaming-Dienst geht an den Start. Im Vorfeld rührt das Unternehmen noch einmal ordentlich die Werbetrommel. ProSieben und The Walt Disney Company feiern die Premieren von „The Mandalorian“ und „Star Wars: Die letzten Jedi“ am Sonntag, 22. März 2020.

ProSieben: exklusive Premiere des Disney+ Originals „The Mandalorian“

ProSieben zückt das Lichtschwert: Am Sonntag, 22. März 2020, feiert der Sender gemeinsam mit allen Star Wars Fans die weit,weit entfernte Galaxis.

ProSieben feiert die exklusive Premiere des ersten Teils der mit Spannung erwarteten Disney+ Serie „The Mandalorian“ um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss zeigt der Sender die Free-TV-Premiere von „Star Wars: Die letzten Jedi“ um 20:50 Uhr. Bereits um 17:50 Uhr wird in „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ erzählt, wie Kopfgeldjäger wie der Mandalorianer ihrem Geschäft nachgehen.

Wenn ihr uns fragt, ist das ein spannender Marketing-Ansatz von Disney und ProSieben. Auf diese Art und Weise sollen Anwender Lust auf das Disney+ Original bekommen und im besten Fall den Video-Streaming-Dienst abonnieren. Aktuell gibt es Disney+ mit Frühbücher-Rabatt zum Preis von nur 59,99 Euro.