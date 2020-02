Im Herbst letzten Jahres hatte Apple das neue 16 Zoll MacBook Pro vorgestellt und auf den Markt gebracht. Das Geräte landete vor wenigen Wochen in den USA im Apple Refurbished Store und nun ist das gebrauchte MacBook Pro 16“ auch bei uns in Deutschland direkt bei Apple erhältlich.

Apple Refurbished Stores: 16 Zoll MacBook Pro ab sofort verfügbar

Neben neuen Macs bietet Apple auch sogenannte „Refurbished Macs“ über den Apple Refurbished Store. Sämtliche Geräte, die im Store für gebrauchte Apple Produkte landen, erhalten dieselbe einjährige Garantie wie bei neuen Produkten. Sie wurden vor dem Verkauf durch Apple getestet und zertifiziert.

Ein Blick in den Apple Refurbished Store zeigt, dass der erstmals gebrauchte 16 Zoll MacBook Pro erhältlich sind. Insgesamt sechs Modelle werfen aktuell aufgeführt. Bis zu 480 Euro Rabatt werden im Vergleich zum Neugerät gewährt.

Refurbished 16″ MacBook Pro mit 2,6 GHz 6‑Core Intel Core i7 und Retina Display – Space Grau nur 2499 Euro

Refurbished 16″ MacBook Pro mit 2,6 GHz 6‑Core Intel Core i7 und Retina Display – Silber nur 2289 Euro

Refurbished 16″ MacBook Pro mit 2,3 GHz 8‑Core Intel Core i9 und Retina Display – Space Grau nur 2719 Euro

Refurbished 16″ MacBook Pro mit 2,3 GHz 8‑Core Intel Core i9 und Retina Display – Space Grau nur 3129 Euro

Refurbished 16″ MacBook Pro mit 2,3 GHz 8‑Core Intel Core i9 und Retina Display – Space Grau nur 3229 Euro

Refurbished 16″ MacBook Pro mit 2,6 GHz 6‑Core Intel Core i7 und Retina Display – Space Grau nur 2289 Euro

Falls ihr Interesse an einem Refurbished Mac habt, so werft einen Blick im Apple Refurbished Stores vorbei. Bei den Geräten handelt es sich um Modelle, die zum Beispiel von Kunden innerhalb der gesetzlichen Rückgabefrist an Apple zurück geschickt wurden

Neue Macs bei Amazon und Mactrade mit Rabatt

Falls es ein neuer Mac werden soll, dann werft bei Amazon oder MacTrade einen Blick vorbei. Bei beiden Händlern handelt es sich um autorisierte Apple Partner, die Rabatt auf neue Macs einräumen. Im Rahmen des Winter-Schluss-Verkaufs bei MacTrade spart ihr aktuell bis zu 300 Euro. Bei Amazon liegt der Rabatt – je nach Mac – auf einem ähnlichen Niveau.