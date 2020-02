Für gewöhnlich reisen um diese Jahreszeit zahlreiche Apple Ingenieure nach China, da sich Apples Zulieferer auf die neue iPhone-Generation vorbereiten. Dieser Vorbereitungsprozess könnte sich jedoch in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus verzögern.

Die Produktion neuer iPhone-Modelle starten für gewöhnlich im Sommer. Allerdings gibt es im Vorfeld einiges zu erledigen, um den Fertigungsprozess zu perfektionieren. Im Frühjahr reisen für gewöhnlich Apple Ingenieure nach China, um gemeinsam mit Apples Zulieferern und Fertigungspartner den Prozess zu optimieren.

Reuters sprach mit ehemaligen Apple Mitarbeitern, die zu verstehen gaben, dass es alles andere als optimal ist, wenn Apple Ingenieure zum aktuellen Zeitpunkt nicht an den Treffen mit Foxconn-Ingenieuren in China teilnehmen können, um die iPhone 12 Produktion zu planen.

„They probably have one assembly line they’re trying things out on,“ said one of the former employees who asked not to be named discussing production matters.

„Are Apple’s engineers with the Foxconn engineers? If they are, they’re probably making progress. But if they’re not, if they’re quarantined, that could be bad.“