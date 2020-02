Die nächste Apple Watch Herausforderung steht an. Am 08. März wird der „Internationale Frauentag“ begangen und an diesem Tag veranstaltet Apple eine neue Apple Watch Challenge.

„Internationalen Frauentag 2020“: Apple Watch Herausforderung steht an

Erst gestern haben wir euch auf kostenlose Today at Apple Sessions aufmerksam gemacht, die den „Internationalen Frauentag“ thematisieren. In dem Artikel hatten wir bereits angedeutet, dass wir davon ausgehen, dass Apple parallel eine Apple Watch Herausforderung startet.

Nun haben wir die Gewissheit, dass Apple am 08. März 2020 eine neue Apple Watch Herausforderung zum Internationalen Frauentag ausruft. Ihr müsst an dem besagten Tag ein 20-minütiges Workout (Gehen, Laufen, Rollstuhl-Aktivität) erledigen, um die Challenge zu meistern.

Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, erhaltet ihr eine spezielle Medaille sowie Sticker, die ihr in iMessage und FaceTime verwenden könnt.

Die Apple Watch Herausforderung zum Internationalen Frauentag startet in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge. Eure Apple Watch wird euch rechtzeitig vor dem Event noch einmal auf dieses Aufmerksam machen. (via 9to5Mac)