Apple hat in der Nacht zu heute die Public Beta 3 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 zum Download freigegeben. Damit haben auch Teilnehmer am öffentlichen Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich mit dem kommenden iOS- bzw. iPadOS-Update zu beschäftigten.

Public Beta 3 ist da: iOS 13.4 und iPadOS 13.4

Am gestrigen Abend hat die Beta 3 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 veröffentlicht. Diese richtet sich an registrierte Entwickler. Nun steht die Public Beta 3 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 als Download bereit. Diese wiederum kann von Teilnehmern am Apple Beta Programm geladen werden. Dabei entspricht die Beta 3 der Public Beta 3.

Ein X.4 Update suggeriert, dass es sich um ein größerex Update handelt. In der Beta 1 zeigten sich bereits verschiedene Neuerungen. So implementiert Apple unter anderem die iCloud Drive Ordnerfreigabe, es gibt neue Tastaturkürzel für die Fotos-App auf dem iPad, neue Memoji-Sticker stehen bereit, eine neue CarKey-API zeigt sich, Apple optimiert die Mail-Symbolleiste und zudem gibt es Anpassungen bei CarPlay und TV-App. Mit der Beta 2 gibt es die nächsten Verbesserungen.

Die gestern veröffentlichte Beta 3 enthält Hinweise darauf, dass Apple an einer Systemwiederherstellung über das Internet (over-the-air) arbeitet. Aktuell lassen sich iPhone und iPad nur mit einem Mac oder PC Wiederherstellern.

Mittlerweile befinden wir uns im Mitteldrittel der Betaphase zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4. Wir rechnen damit, dass die finale Version Ende März erscheint und Apple parallel dazu ein neues Einsteiger-iPhone präsentiert.