Bereits gestern deutete sich an, dass Apple CEO Tim Cook am heutigen Tag seinen Heimatstaat Alabama besuchen und eine bildungsorientierte Ankündigung tätigen wird. Nun wissen wir, dass Apple und EdFarm gemeinsame Sache machen, um transformative Lehrmittel zu entwickeln.

Bei AdFarm handelt es sich um eine Organisation, die Pädagogen in Schulen und Gemeinden mit einem leistungsstarken Lehrplan und einer Technologie ausstattet, die das praktische Lernen unterstützen. Apple ist ein Hauptunterstützer der gemeinnützigen Organisation.

Apple und EdFarm kooperieren, um mit Hilfe von Augmented Reality die Geschichte der Bürgerrechte in Birmingham zum Leben zu erwecken – zusammen mit Apples Lehrplan „Jeder kann Programmieren“ und „Jeder kann kreativ sein“.

Tim Cook announces using augmented reality to bring Civil Rights history to life in Birmingham AL ⁦@Apple⁩ pic.twitter.com/Cri23jT02h

— Brandon Wilson, APR (@BrandonDWilson) February 27, 2020