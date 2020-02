Mitte Februar ist „Visible: Out on Television“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Nun hat Apple an neues Video veröffentlicht, um euch die Doku ein Stück weit näher zu bringen.

Visible: Out on Television – „How Much Longer”

„Visible: Out on Television“ kombiniert Archivmaterial und Interviews mit prominenten LGBTQ-Befürwortern. Als Interview-Partner zeigt die Serie unter anderem Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez und Jesse Tyler Ferguson. Apple merkt an, dass viele Interviews exklusiv produziert wurden.

Alle fünf Teile der Doku-Serie sind zum Start exklusiv auf Apple TV+ verfügbar. Nun stellt Apple einen neuen Clip namens „How Much Longer“ zur Verfügung.

Nach wie vor gilt, dass ihr ein Jahr kostenlos Apple TV+ erhaltet, wenn ihr ein neues iPhone, ein neues iPad, einen neuen iPod touch, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kauft.