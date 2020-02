Apple hat auf seinem japanischen YouTube-Kanal ein neues „Behind the Mac“-Video veröffentlicht, in dem verschiedene Anime-Figuren mit Macs zu Musik des japanischen Künstlers Yoshiho Nakamura gezeigt werden.

„Behind the Mac“

Nachdem wir uns zuletzt gefragt haben, warum Filmbösewichte keine iPhones haben dürfen, zeigt Apple heute, wie beliebt der Mac in der Anime-Welt ist. Zusammengeschnitten mit Szenen aus Animes wie Mr. Osomatsu, NEW GAME!!, your name., Weathering with You und mehr präsentiert Apple einen sehenswerten Werbe-Clip. Alle Serien zeigen den Mac, manchmal eher unauffällig und andere Male sehr prominent:

Apple hat die „Behind the Mac“-Werbekampagne schon seit mehreren Jahren laufen und zeigt hierbei bevorzugt, wie Nutzer mit dem Mac arbeiten. Dabei geht es in der Regel um Anwender, die sich mit dem Mac selbst verwirklichen. Auch wenn der Anime-Clip nur für den japanischen Markt bestimmt ist, stellt er doch auch für uns eine schöne Abwechslung dar.