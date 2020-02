Während sich die EU nochmals an dem Projekt „einheitliche Ladegeräte“ versucht, gibt es auch Neuigkeiten von der Akku-Front. So berichtet Financieele Dagblad, dass in Brüssel bereits ein Entwurf vorliegt, der sich der Notwendigkeit von austauschbaren Akkus widmet.

Akkutausch bei Smartphones

Die Vorschläge der EU-Kommission lassen vermuten, dass Smartphone-Hersteller in der EU gezwungen werden könnten, in Zukunft alle Akkus austauschbar zu machen. Dies würde bedeuten, dass jeder Hersteller, der seine Smartphones in der EU verkaufen möchte, einschließlich Apple, sicherstellen müsste, dass die Geräte über einen vom Benutzer herausnehmbaren Akku verfügen.

Eine Richtlinie soll noch lange nicht beschlossen sein, da der Entwurf noch nicht einmal publik gemacht wurde. Wie die niederländische Publikation Financieele Dagblad berichtet, sollen die Pläne im März der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Während sich bei der Ladegeräte-Diskussion insbesondere Apple gegen einen einheitlichen Anschluss wehrt, würde es bei einem Zwang zu einem austauschbaren Akku weitaus mehr Hersteller treffen, was definitiv zu einer größeren Gegenwehr führen würde. Es bleibt somit abzuwarten, ob der Entwurf erfolgreich sein wird und wenn ja, ob die Hersteller separate EU-Geräte entwerfen werden oder sogar ihre Smartphones generell umstellen. (Danke Matthias)