Laut einer Studie von Counterpoint Research, belegt Apple in der Liste der erfolgreichsten Smartphones 2019 mehrere Top 10 Positionen, allen voran Platz 1 mit dem iPhone XR und Platz 2 mit dem iPhone 11.

Die meistverkauften Smartphones

Die Analysten von Counterpoint Research haben sich den Smartphone-Markt genauer angeschaut und küren dabei zwei Hersteller als große Gewinner des vergangenen Jahres. Apple und Samsung teilen sich die Top 10 nahezu unter sich auf, allenfalls Oppo schaffte es mit dem A5 auf die 5. Position.

Hier das weltweite Ranking für 2019:

Bei dem Ergebnis fällt auf, dass Samsung nicht mit seinen Top-Geräten vertreten ist. Apple hat hingegen einen bunten Mix seiner Smartphones in die Top 10 befördern können, wobei auch hier zwei der günstigsten aktuellen Geräte des Herstellers das Rennen machen. Diese liegen jedoch in einer deutlich höheren Preisregion, als es bei der Konkurrenz der Fall ist. Dass Oppo in der Top 10 vertreten ist, verdankt der chinesische Hersteller vor allem den starken Absatzzahlen auf seinen Heimatmarkt.

Ansonsten ist ein Blick auf die regionale Aufteilung interessant. Hier zeigt sich, dass Apples Erfolg in den USA immer noch am größten ist. So kann das iPhone in den USA alle Top 5 Plätze belegen. Europa bleibt jedoch Android treu und setzt das Galaxy A50 an die Spitze.