Saturn nutzt den heutigen Sonntag, um die groß angelegte Rabatt-Aktion „Geschenke für alle“ zu starten. Ihr erhaltet zu jedem Aktionsprodukt ein Geschenk. Die Aktion ist nur vorübergehend gültig und nur solange der Vorrat reicht. Bei Interesse greift direkt zu.

„Geschenke für alle“: Saturn startet neue Rabatt-Aktion

Am heutigen Tag startet die Saturn-Aktion „Geschenke für alle“. Wie der Name schon impliziert, erhalten Kunden, die ein Aktionsproduk kaufen ein Geschenk. Wirft man eine Blick auf die Aktionsprodukte, so stellt man fest, dass Saturn eine große Bandbreite ab, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Hier ein paar Beispiele

iPad (2019) kaufen -> Apple Pencil geschenkt bekommen

AirPods 2 kaufen -> Apple EarPods geschenkt bekommen

AVM FRITZ!Box kaufen – 1TB WD Elements Festplatte geschenkt bekommen

Sony 65 Zoll Smart TV kaufen -> Microsoft XboxX 1TB Forza Horizon LEGO Speed Champions Bundle geschenkt bekommen

LG 55 Zoll Smart TV kaufen -> LG Soundbar geschenkt bekommen

Samsung 75 Zoll Smart TV kaufen -> 400 Euro Saturn Gutschein erhalten

Sony PlayStation 4 Slim 1TB kaufen -> Sony Dualshock 4 Wireless Controller + FIFA 20 geschenkt bekommen

Saturn schreibt

Aktion gültig im Markt bis 14.3.2020 (im Falle eines verkaufsoffenen Sonntags in einzelnen Märkten bis 15.3.2020, bitte beachten Sie die Werbung Ihres Marktes dazu vor Ort) und auf saturn.de bis 16.3.2020, 8:59 Uhr (vorbehaltlich einer Verlängerung). Bei Umtausch / Kaufrückabwicklung ist die Produktzugabe zurückzugeben bzw. zu erstatten. Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Keine Mitnahmegarantie. Nur solange der Vorrat an Aktionsprodukten bzw. Produktzugaben reicht.

Die hier aufgeführten Geschenke sind nur ein Beispiel. Darüberhinaus gibt es viele weitere Geschenke in den Kategorien Computer & Tablet, Smartphones & Zubehör, TV & Audio, Haushalt & Küche & Beauty, Foto & Autor, Gaming, Film & Musik sowie Fitness & Gesundheit. Wie eingangs erwähnt, ist die Aktion zeitlich beschränkt und läuft nur solange der Vorrat reicht.