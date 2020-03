Bei der Präsentation einer neuen iPhone-Generation geht Apple auch regelmäßig auf den verbauten Prozessor ein und umschreibt, wieviel schneller dieser als sein Vorgänger ist. Beim iPhone 11 & 11 Pro verbaut Apple den A13-Chip. Beim iPhone 12 kommt vermutlich der A14-Chip zum Einsatz. Im 2015 auf den Markt gekommenen iPhone 6s (Plus) schlägt der A9-Chip. Wie schlägt sich das knapp 5-Jahre alte iPhone 6S im Speed-Test gegen das aktuelle iPhone 11 Pro?

Speed-Test: iPhone 11 Pro vs. iPhone 6s Plus [iOS 13]

Die Kollegen von PhoneBuff haben das iPhone 11 Pro Max (2019) und das iPhone 6s Plus (2015) gegeneinander antreten lassen und die Geschwindigkeit der beiden Geräte verglichen. Auf beiden Geräten lief dabei iOS 13.3.1. Im Hinterkopf sollte man zudem bedenken, dass Apple beim iPhone 11 Pro 4GB RAM und beim iPhone 6s Plus 2GB RAM verbaut. Beim iPhone 11 Pro Max beträgt die Displayauflösung 2688×1242 Pixel, während es beim iPhone 6S Plus 1920×1080 Pixel sind.

Das Video zeigt, wie auf beiden Geräten verschiedene Apps gestartet und verschiedene Aufgaben erledigt wurden. Zwei Durchgänge wurden durchlaufen. Das iPhone 11 Pro Max benötigte hierzu 2 Minuten 42 Sekunden, während das iPhone 6S Plus mit 4 Minuten 43 Sekunden fast doppelt so lange benötigte.