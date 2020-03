Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass Apple im März und somit rund um den Internationalen Frauentag, der am 08. März gefeiert wird, kostenlose „Sie ist kreativ“-Workshops in seinen Stores veranstaltet wird. Nun gibt es die offizielle Bestätigung durch Apple.

Apple veranstaltet „Sie ist kreativ“ in Stores auf der ganzen Welt

Apple hat im Laufe des heutigen Abends per Pressemitteilung bestätigt, dass das Unternehmen den Internationalen Frauentag mit einer speziellen Reihe von Today at Apple-Sessions, redaktionellen Empfehlungen in der Apple TV App, in Apple Podcasts und Apple Bücher, sowie Features im App Store und einer Apple Watch Aktivitätsherausforderung feiert.

Im Laufe des März finden in den Apple Stores weltweit über 5.000 Veranstaltungen unter dem Motto „Sie ist kreativ“ statt, um inspirierende weibliche Kreative hervorzuheben, die Fotografie, Design, Technologie, Wirtschaft, Musik und Film nutzen, um schwierige Themen anzusprechen, neue Perspektiven zu erkunden und ihre Gemeinschaft zu stärken.

Weiter hießt es, dass ausgewählte Stores mehr als 100 Sessions veranstalten werden, die von Frauen aus unterschiedlichen Branchen geleitet werden. Mit dabei sind unter anderm die Mitvorsitzende des Women’s March Linda Sarsour, die Musikerinnen Meghan Trainor und Victoria Monét, die Designerin Carla Fernández und viele weitere.

Zudem hat Apple bekannt gegeben, dass sich ab heute jeder zu zwei neuen Today at Apple-Sessions anmelden kann, die von Frauen inspiriert und von Apple geleitet werden. Ein „Music Lab“ mit der Musik von Alicia Keys lädt die Teilnehmer ein, ihren neuen Song „Underdog“ zu dekonstruieren, zu erfahren, was sie zu ihrer Arbeit inspiriert, und eine eigene Version mit GarageBand auf iPhone und iPad zu remixen. Ein neues „Art Lab“ mit dem Titel „Playful Portraits“ ist von drei Künstlerinnen aus New York, Tokio und Warschau inspiriert. Die Session leitet die Teilnehmer dabei an, ein alltägliches Foto mit Mustern, Stickern und zusätzlichen Farben mit Hilfe der Procreate-App auf dem iPad Pro in ein Kunstwerk zu verwandeln.

Wie eingangs erwähnt, wird Apple den Internationalen Frauentag zudem mit redaktionellen Empfehlungen in der Apple TV App (hier findet ihr die Sammlung zum Internationalen Frauentag in der Apple TV App), in Apple Podcasts und Apple Bücher, sowie Features im App Store und einer Apple Watch Aktivitätsherausforderung feiert. Die Apple Watch Challenge findet am 08. März 2020 statt. Nutzer können eine exklusive Aktivitätsauszeichnung und Sticker für Nachrichten erhalten, wenn sie einen 20-minütigen oder länger dauernden Spaziergang, Lauf oder Rollstuhltraining absolvieren. Weitere Informationen über die Reihe „Sie ist kreativ“ findet man unter apple.com/she-creates.