Anfang Januar hatte Apple den Wettbewerb „Teile die besten Nachtmodus-Fotos“ ausgerufen. Schon damals kündigte der Hersteller Andreas ass man Anfang März die Gewinner präsentieren wird. Diese stehen nun fest und in der Tat sind ein paar ziemlich beeindrucken Nachtaufnahmen, die mit dem iPhone aufgenommen wurden, dabei.

Apple präsentiert die besten Nachtmodus-Fotos

Mit dem iPhone 11 Pro hat Apple die Nachtfotografie in jedem Fall einen deutlichen Schritt nach vorne gebracht. Vergleicht man Nachtaufnahmen, die mit dem iPhone XS und dem iPhone 11 Pro aufgenommen wurden, so erkennt man einen Unterschied wie Tag und Nacht.

Apples Marketing-Fotos sind sowie überzeugend, doch wie steht es um Fotos, die von „normalen“ Nutzern aufgenommen wurden. Die Ergebnisse liegen nun vor.

iPhone-Fotografen aus der ganzen Welt haben an der Nachtmodus Foto-Challenge teilgenommen und ihre Nachtmodus-Bilder, die sie mit dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aufgenommen haben, geteilt. Eine Jury aus ausgewählten Mitgliedern hat aus Tausenden von Einsendungen weltweit sechs Gewinnerfotos ausgesucht. Diese werden in einer Fotogalerie auf apple.com und bei Apple Instagram (@apple) präsentiert und erscheinen weltweit auf Plakatwänden. Die Gewinner-Fotografen, die aus den Ländern China, Indien, Russland und Spanien kommen, teilen ihre verschiedenen Perspektiven der Schönheit und der Farben der Nacht aus den jeweiligen Kulturen.

Die Gewinner: Shot on iPhone Nachtmodus-Challenge

Phil Schiller sagt: „Fotografie ist die Kunst des Lichts, und Rubens Foto benutzt das Licht auf magische Weise, um diese künstlerische Situation in Spanien zum Leben zu erwecken. Die Farbe in diesem Nachtmodus-Bild ist ein fesselndes Orange, das die Pilgerschar in scharfer Silhouette wunderschön einrahmt. Die Details auf den Felsen im Vordergrund tragen zur Geschichte der langen und schwierigen Reise bei, die diese Pilger vor sich haben, bevor sie ihre heilige Stätte erreichen.“