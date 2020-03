Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Disney seinen neun Streaming-Dienst „Disney+“ nach Deutschland beringt. Am 24. März ist es endlich weit. Bis zum Starttermin hat Disney eine Frühbücher-Aktion aufgelegt. Ihr erhaltet zeitlich begrenzt das Jahres-Abo für nur 59,99 Euro anstatt 69,99 Euro.

Zeitlich begrenzt: Disney+ mit Frühbuches-Rabatt sichern

In den USA hat Disney bereits ordentlich die Werbetrommel gerührt, als der Video-Streaming-Dienst Disney+ Ende letzten Jahres an den Start gegangen ist. Exklusive Serien, ein umfangreicher Spielfilm-Katalog und die Aussicht auf eine Vielzahl neuer Filme, Dokumentationen und Serien von Star Wars bis National Geographic hat den Streaming-Markt gehörig in Bewegung gebracht.

In Deutschland fällt der Startschuss am 24. März. Ursprünglich sollte es erst am 31. März soweit sein, Disney hatte sich jedoch dazu entschieden, den Start um eine Woche vorzuziehen. Ende des Monats gibt es dann auch Pixar, Marvel, Star Wars und Co. bei uns.







Vor dem Start von Disney+ können alle Fans in Deutschland ab sofort ein exklusives Frühbucher-Jahres-Abo für 59,99 Euro abschließen. Somit könnt ihr 10 Euro auf das Jahres-Abo sparen. Das Angebot ist bis zum 23. März 2020 erhältlich. Wer sich nicht für ein Jahr binden will, kann sich zum Start für ein reguläres Monatsabo entscheiden, das mit 6,99 Euro im Monat zu Buche schlägt. Rein rechnerisch sind es mit dem Frühblüher-Angebot nur 5 Euro pro Monat. Wenn ihr uns fragt, so kann man bei dem Preis nicht wirklich falsch machen. Bei 5 Euro pro Monat bzw. 59,99 Euro im Jahr geht man nur ein geringes Risiko ein.

Bei Interesse sollte ihr euch jetzt den Frühbücher-Rabatt sichern, dann könnt ihr am 24. März direkt bei Disney+ loslegen. Abonnenten wird es möglich sein, Disney+ auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs. Zum Start werden 25 exklusive Disney+ Originals verfügbar sein, darunter die mit Spannung erwartete Star Wars Serie „The Mandalorian“. Außerdem sind viele Filme aus dem Disney-Universum vertreten. Interesse?