Neben Apple Pay und Google Pay gibt es noch verschiedne andere „Pays“. Unter anderem bietet Garmin seinen mobilen Bezahldienst „Garmin Pay“ an. Ab sofort steht die kontaktlose Zahlungslösung von Garmin auch allen Commerzbank-Kunden zur Verfügung.

Garmin und die Commerzbank treiben Mobile Payment per Smartwatch voran

Garmin hat bekannt gegeben, dass die kontaktlose Zahlungslösung Garmin Pay ab sofort allen Commerzbank-Kunden zur Verfügung steht. Voraussetzung ist eine Garmin Pay-fähige Smartwatch sowie ein entsprechendes Konto bei der Commerzbank.

„Garmin ist die Marke für aktive Menschen, und mit Garmin Pay genießen unsere Kunden die Freiheit, einfach mit ihrer Uhr zu bezahlen. Bei Reisen, sportlichen Aktivitäten im Freien und Ausflügen erfreut sich diese Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens zunehmender Beliebtheit“, sagt Kai Tutschke, Geschäftsführer Garmin DACH. „Egal ob Commerzbank Kunden mit dem Rennrad oder Mountainbike unterwegs sind, selbst Flugzeuge fliegen, Segeln, Golf spielen oder einfach nur am Sonntag auf ihrer Hausrunde joggen – mit einer Garmin Uhr samt Garmin Pay können die Lieblingsaktivitäten maximal unabhängig ausgelebt werden. Mit zunehmender Tendenz sind derzeit mehr als 30 unserer Uhren Garmin Pay kompatibel.“

In wenigen Schritten können Commerzbank-Kunden sowie Besitzer von Partner-Kreditkarten wie TchiboCard Plus, BahnCard Kreditkarte und der TUI Card ihre kompatible Garmin-Uhr für Zahlungen via Garmin Pay direkt in der Garmin Connect App einrichten, um dann überall dort einkaufen zu können, wo das kontaktlose Bezahlen möglich ist.

Die Commerzbank ist die erste deutsche Großbank, die ihren VISA, Mastercard und Debitcard-Kunden direkten Zugang zu Garmin Pay anbietet und direkt mit Garmin kooperiert.

