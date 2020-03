Zuletzt intensivierten sich die Gerüchte, dass Apple im Frühjahr ein neues iPad Pro ankündigen und auf den Markt bringen wird. Nun gibt es das nächste Indiz. In verschiedenen Apple Stores ist das iPad Pro ausverkauft bzw. nur in stark begrenzter Stückzahl erhältlich.

Neues iPad Pro 2020 kündigt sich langsam aber sicher an

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass das iPad Pro derzeit eine limitierte Verfügbarkeit in Apple Stores in verschiedenen großen Städten in den USA, Australien und Europa aufweist.

Eine Überprüfung am gestrigen Montag ergab zum Beispiel, dass das 12,9 Zoll iPad Pro mit 512GB (Wifi) in allen Stores rund um Los Angeles ausverkauft war. Auch in New York war dieses Modell, neben anderen iPad Pro Modellen, vergriffen. Einige Apple Store Mitarbeiter bestätigten, dass sie seit vergangener Woche eine limitierte Verfügbarkeit feststellen.

Ist die begrenzte Verfügbarkeit auf den Coronavirus und die beeinträchtige Zulieferkette zurück zuführen? Wir rechnen eher damit, dass Apple langsam aber sicher seine Verkaufskanäle austrocknen lässt, um in den kommenden Wochen die 2020er Generation des iPad Pro vorzustellen.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo rechnete zuletzt damit, dass Apple in der ersten Jahreshälfte 2020 das neue iPad Pro mit 3D-Kamera präsentiert. Die sogenannte time-of-flight (ToF) Kamera soll für ein verbessertes Augmented Reality sorgen und könnte im Herbst auch im iPhone 12 landen.

Zuletzt wurde der 31. März für eine Apple Keynote gehandelt. Ob Apple aufgrund des Coronavirus jedoch zu einer Veranstaltung lädt, bleibt abzuwarten, Alternativ könnte Apple Pressevertreter in Vorfeld die neuen Geräte präsentieren und per Pressemitteilung ankündigen.

Neben einem neuen iPad Pro gibt es auch Gerüchte zu einem neuen 4,7 Zoll Einsteiger-iPhone, einem neuen 13 Zoll MacBook Pro und den sogenannten AirTags, die ebenso im Frühjahr vorgestellt werden könnten.