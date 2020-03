Mit Mario Kart Tour hat Nintendo seinen beliebten Fun-Racer für das iPhone und Co. umgesetzt. Während der Titel durchaus erfolgreich ist, fehlte doch noch eine wichtige Komponente des Vorbilds. So mussten wir bisher auf den spaßigen Multiplayer-Modus verzichten. Nun bessert das Unternehmen nach und verspricht, dass wir Mario Kart Tour ab Sonntag auch im Multiplayer zocken können.

Im Dezember letzten Jahres gab uns Nintendo bereits einen kleinen Vorgeschmack und zeigte, wie viel Spaß der Multiplayer von Mario Kart Tour macht. Die Test-Session war jedoch nur für Gold-Pass-Mitglieder verfügbar. Im Gegensatz zum Beta-Test wird der finale Mehrspieler-Modus von Mario Kart Tour für alle Spieler verfügbar sein.

Los geht es ab dem 8. März um 20:00 Uhr PT (9. März 05:00 Uhr unserer Zeit). Bis zu acht Spieler können gleichzeitig auf der Strecke gegeneinander antreten. Dabei wird es drei verschiedene Modi geben, die ihr nach dem Update auswählen könnt:

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they’re in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020