Ein neuer Bericht des Wall Street Journal beschreibt heute Apples Abhängigkeit von China und erklärt, dass sich dies in naher Zukunft wahrscheinlich nicht ändern wird. Dem Bericht zufolge schlugen einige Apple-Mitarbeiter vor, die Produktion mindestens eines Produkts nach Vietnam zu verlagern, aber die Idee wurde von der Unternehmensleitung abgelehnt.

Kein Strategiewechsel in Sicht

Das Wall Street Journal verdeutlicht, dass innerhalb von Apple „bereits 2015“ vorgeschlagen wurde, dass das Unternehmen die Fertigung von mindestens einem Produkt nach Vietnam verlagern sollte. Verschiedene hochrangige Mitarbeiter waren der Meinung, dass Apple auf diese Weise den „mehrjährigen Prozess der Ausbildung von Arbeitnehmern und der Schaffung eines neuen Sektors von Komponentenanbietern“ außerhalb Chinas hätte beginnen können.

Laut dem Bericht hat jedoch die oberste Führungsebene die Idee zurückgewiesen, da der Wechsel „zu anspruchsvoll“ sei. Inzwischen stellt Apple dennoch einige seiner älteren iPhone-Modelle in Indien her. Es soll sogar einen „Plan“ gegeben haben, der vorgesehen hat, dass in Indien auch das iPhone 11 gefertigt wird. Dies hätte einen großen Strategiewechsel von Apple signalisiert. Doch als die Zeit kam, die indische Fertigung für das iPhone 11 aufzubauen, stoppte Apple die Bemühungen. Indien war anscheinend nicht bereit, qualifizierte Arbeitskräfte oder die robuste Infrastruktur zu liefern, die Apple erwartet.

Auch die anhaltende Coronavirus-Situation in China und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Lieferkette werden wahrscheinlich nichts an Apples derzeitigen Kurs ändern, wie der heutige Bericht zeigt. Die Produktion der Flaggschiff-iPhones wird somit vorerst weiterhin ausschließlich in China erfolgen.