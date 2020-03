Ende Februar kündigte sich bereits an, dass der Saugroboter Dyson 360 Heurist in Kürze auch in Deutschland erhältlich sein wird. Dieses „in Kürze“ ist nun erreicht. Ab sofort ist der Dyson 360 Heurist auch hierzulande verfügbar.

Dyson 360 Heurist in Deutschland erhältlich

Komplett neu ist der Dyson 360 Heurist nicht. Bereits im letzten Jahr wurde dieser in Kanada eingeführt. Nachdem sich der neue Dyson Saugroboter Ende Februar bereits in der Dyson-App zeigte, war klar, dass dieser auch nach Deutschland kommt.

Ab sofort ist der Dyson 360 Heurist im deutschen Online Store von Dyson gelistet. Von den technischen Daten und Eigenschaften her klingt der Dyson 360 Heurist durchaus interessant. Dyson spricht unter anderem davon, dass man den Dyson Digital Motor V2 mit 78.000 Umdrehungen pro Minute verbaut hat. Dieser sorgt für 20 Prozent mehr Saugkraft als der Dyson 360 Eye Saugroboter. Der Saugroboter speichert, wo er bereits gereinigt hat, um nach und nach ein immer präziseres Bild Ihres Wohnraums zu erstellen. Ihr könnt bestimmte Bereiche festlegen und das Verhalten des Saugroboters individuell an jeden Bereich anpassen.

Acht individuell agierende LEDs helfen dem Saugroboter bei der Navigation in schlechten Lichtverhältnissen. Durch die intelligente SLAM-Technologie (Simultaneous Localisation and Mapping) weiß der Saugroboter immer, wo er ist und wo er noch reinigen muss. Dyson verspricht eine Laufzeit von 75 Minuten.

Mit seinen Abmessungen von 120x242x230mm wirkt der Dyson 360 Heurist in unseren Augen etwas klobig. Der Preis liegt 999 Euro. (Danke Sep)