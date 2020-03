Apple hat im Laufe des heutigen Abends ein neues Video mit der Bezeichnung „Hinter dem Mac – Weltfrauentag“ bzw. „Behind The Mac – International Women’s Day“ veröffentlicht, um den Internationalen Frauentag 2020 zu feiern.

Hinter dem Mac – Weltfrauentag

Am 08. März wird der Internationale Frauentag begangen. Vor wenigen Tagen kündigte Apple an, dass das Unternehmen den Internationalen Frauentag mit einer speziellen Reihe von Today at Apple-Sessions, redaktionellen Empfehlungen in der Apple TV App, in Apple Podcasts und Apple Bücher, sowie Features im App Store und einer Apple Watch Aktivitätsherausforderung feiert.

Begleitet dazu hat Apple das Video „Hinter dem Mac – Weltfrauentag“ veröffentlicht. In diesem werden Frauen gezeigt, die hinter dem Mac die Welt verändern. In den Video ist der Song Flawless von Beyoncé feat. Chimamanda Ngozi Adichie zu hören.

In dem Clip sind Malala Yousafzai, Ava Duvernay, Marie Kondo, Greta Gerwig, Gloria Steinem, Lady Gaga, Megan Rapinoe and Shannon Boxx, Olivia Wilde, Diane von Furstenberg, Elizabeth Banks, Alicia Keys, Lilly Singh, Audrey Gelman, Black Mamba, Victoria Monét, Tarana Burke und DJ Switch zu sehen.

Hier die englische Version des Clips