Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 4 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 zum Download freigegeben. Somit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und wir bewegen uns weiter der finalen Version entgegen.

Beta 4 ist da: iOS 13.4 & iPadOS 13.4

Apple hat soeben die vierte Beta zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 zum Downlaod bereit gestellt. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, die nächste Beta zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 herunterzuladen und zu installieren. Voraussetzung hierzu ist natürlich, dass das zugehörige Beta-Profil auf dem jeweiligen iPhone oder iPad installiert ist.

In der Beta 1 zeigten sich bereits verschiedene Neuerungen. So implementiert Apple unter anderem die iCloud Drive Ordnerfreigabe, es gibt neue Tastaturkürzel für die Fotos-App auf dem iPad, neue Memoji-Sticker stehen bereit, eine neue CarKey-API zeigt sich, Apple optimiert die Mail-Symbolleiste und zudem gibt es Anpassungen bei CarPlay und TV-App.

In der Beta 2 gab es direkt den nächsten Schwung an Verbesserungen. So hat Apple noch einmal die Mail-Toolbar angepasst und neue Tv-Streaming-Optionen hinzugefügt.

Auch die Beta 3 brachte eine interessante Neuheit zum Vorschein. Apple arbeitet an der Systemwiederherstellung „over-the-air“. Dies bedeutet, dass Anwender zukünftig ihr iPhone und iPad wiederherstellern können, ohne dass sie einen Mac oder PC benötigen.

Wir befinden uns im Mitteldrittel der Beta-Phase zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4. Aktuell rechnen wir damit, dass dies Ende März erfolgt. Gleichzeitig könnte Apple im Rahmen einer Keynote ein neues 4,7 Zoll Einsteiger-iPhone präsentieren.

Update 19:16 Uhr: Auch die Beta 4 von tvOS 13.4 und macOS 10.15.4 ist da.

Update_2 04.03.2020 19:41 Uhr: Soeben hat Apple auch die Beta 4 zu tvOS 6.2 zum Download freigegeben.