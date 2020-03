Schon seit längeren wird darüber spekuliert, dass Apple im Frühjahr 2020 ein neues 4,7 Zoll Einsteiger-iPhone präsentieren könnte. Ob dieses dann iPhone 9, iPhone SE 2 oder einen anderen Namen trägt, bleibt abzuwarten. Nun gibt es einen weiteren kleinen Appetithappen zu dem Gerät.

Ende dieses Monats könnte Apple das neue 4,7 Zoll iPhone vorstellen. Zuletzt wurde der 30. oder 31. März als Keynote-Termin kolportiert. Ob sich Apple aufgrund des Coronavirus allerdings für ein Special-Event entscheidet, wird sich zeigen.

Nun meldet sich Digitimes (via Macrumors) zu Wort und berichtet, dass das sogenannte iPhone 9 die finale Produkt-Verifizierung (final phase of production verification) in der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou (China) erreicht hat. So will es der Branchendienst aus Industriekreisen erfahren haben.

New LCD iPhone enters final verification stage. Apple will soon introduce a new LCD iPhone series, dubbed tentatively SE2, which has recently entered the final phase of verification at an assembly plant in Zhengzhou, China, according to industry sources.