Interesse am iPhone 11 Pro mit Vertrag bzw. iPhone 11 Pro Max mit Vertrag? Dann hält o2 die passenden Argumente parat. Der Mobilfunkanbieter senkt den Preis der jeweiligen Geräte um monatlich 5 Euro, so dass ihr während der Mindestvertragslaufzeit 120 Euro sparen könnt.

iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max: o2 senkt den Preis

o2 reduziert den monatlichen Preis des iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro. Die beiden Apple Smartphones bieten sich in unseren Augen zum Beispiel in Kombination mit dem o2 Free M an.

Der o2 Free M bietet euch eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, eine Datenflat (20GB LTE-Highspeed-Volumen), EU-Flat und kostenlose Festnetzrufnummer. Für 5 Euro zusätzlich im Monat erhaltet ihr die Boost-Option und satte 40GB LTE-Datenvolumen. Außerdem könnt ihr euch bei gebuchter Boost-Option für o2 Connect entscheiden und bis zu 10 kostenlose SIM-Karten erhalten.

Der Einmalpreis für das iPhone 11 Pro 64GB liegt bei 49 Euro. Für das iPhone 11 Pro Max 64GB verlangt o2 einmalig 1 Euro. Monatlich werden bei der Kombination aus iPhone 11 Pro 64GB und o2 Free M im Aktionszeitraum nur 59,99 Euro fällig. Beim iPhone 11 Pro Max 64GB sind es in Kombination mit dem o2 Free M nur 69,99 Euro.