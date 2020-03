Immer mehr iPhone-Modelle sind im Umlauf, die über eine Schnell-Ladefunktion verfügen. Um diese nutzen zu können, benötigt ihr neben einem USB-C Ladegerät auch ein USB-C auf Lightning-Kabel. Ein solches (von Apple zertifiziertes) Kabel steht aktuell zum Preis von nur 7,19 Euro im Fokus. Der Weg zu den reduzierten Preis führt über den Gutscheincode: H7TB7BUD

Zertifiziertes USB-C auf Lightning-Kabel vorübergehend nur 7,19 Euro

Der Hersteller Veelink hat uns einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, mit dem ihr ein von Apple zertifiziertes USB-C auf Lightning-Kabel für 7,99 Euro anstatt 11,99 Euro kaufen könnt. Ihr spart somit 40 Prozent.

Das Veelink USB C auf Lightning Kabel ist 1 Meter lang und bietet in Kombination mit einem USB-C Ladegerät (mindestens 18W) die Schnellladefunktion beim iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XS (Max), iPhone XR, iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max). Wenn ihr uns fragt, so macht ihr zum Preis von 7,79 Euro nicht wirklich etwas falsch. Der Preis spricht schon für sich und zudem ist das Kabel von Apple zertifiziert.

Habt ihr bislang auf das passende Argument gewartet, um euch ein USB-C auf Lighting-Kabel zuzulegen, so liegt dieses nun vor. Mit 7,19 Euro für ein von Apple zertifiziertes Kabel, kann man nicht viel falsch machen. Denkt bei der Bestellung an den Gutscheincode: H7TB7BUD

Offiziell ist der Gutscheincode bis zum 31.03.2020 gültig. Allerdings hat eine ähnliche Aktion vor ein paar Wochen gezeigt, dass der für die Aktion bestimmte Vorrat innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht war. bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen. Mit dem selben Gutscheincode erhält ihr zudem ein USB-C auf Lightning-Kabel (2 Meter) zum Preis von 8,39 Euro anstatt 13,99 Euro.