Apple informiert aktuell die Techniker in seinen Apple Retail Stores darüber, dass iPhone-Austauschgeräte sowie -Komponenten langsam aber sicher aufgrund des Coronavirus knapp werden.

iPhone Reparatur: Komponenten und Austauschgeräte werden in Apple Stores knapper

Der Coronavirus beschäftigt uns schon seit ein paar Wochen und wird uns auch in den kommenden Wochen begleiten. Zahlreiche Unternehmen sind direkt oder indirekt betroffen.

Nun informiert Apple seine Stores darüber, dass es zu Engpässen bei iPhone-Komponenten und Austauschgeräten kommen kann. Ersatz-Geräte für stark beschädigte iPhones werden voraussichtlich zwei bis vier Wochen lang mit Lieferengpässen konfrontiert sein.

Apple hat seinen Mitarbeitern keine spezifischen Details zu den Gründen mitgeteilt, aber die Lieferbeschränkungen hängen wahrscheinlich mit Produktionsverzögerungen zusammen, die durch den Coronavirus verursacht werden. Neben den Austauschgeräten, so Apple Store Mitarbeiter gegenüber Bloomberg, gibt es auch Engpässe bei einzelnen Komponenten, die für die iPhone-Reparatur notwendig sind.

Verschiedene Apple Zulieferer und Fertiger in China mussten aufgrund des Coronavirus ihre Produktion zurückfahren oder komplett einstellen. So langsam aber sicher normalisieren sich die Zustände in China wieder. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis die vollständige Produktion wieder angelaufen ist. Bei Foxconn soll es Ende des Monats soweit sein.