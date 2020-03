Apple hatte im Januar bekannt gegeben, dass verschiedene Apple TV+ Projekte im März dieses Jahres im Rahmen des SXSW Film Festivals ihre Premiere feiern werden. Mit von der Partie sollte die „Beastie Boys Story“ sein, deren Rechte sich Apple exklusiv sichern konnte. Nun gibt das Unternehmen jedoch bekannt, dass man aufgrund des anhaltenden Coronavirus-Ausbruchs die Veranstaltung auslassen wird.

Keine Apple TV+ Premieren auf dem SXSW Festival

Wie Variety berichtet, wird Apple nicht am SXSW 2020 Festival in Austin (Texas, USA) teilnehmen, da Bedenken im Zusammenhang mit dem anhaltenden Coronavirus-Ausbruch bestehen. Das Unternehmen schließt sich damit einer Reihe anderer Technologieunternehmen an, die sich ebenfalls aus dem Festival zurückgezogen haben, darunter Facebook, Amazon, Twitter, TikTok und Intel.

Trotz des Drucks, die Veranstaltung abzusagen, kündigte die SXSW-Organisation an, dass sie wie geplant stattfinden wird. Das SXSW Festival zieht in der Regel mehr als 100.000 Menschen aus der ganzen Welt an und wird die größte Veranstaltung sein, die nach dem Coronavirus nicht abgesagt wurde.

Das Event ist kein reines Tech-Event und wird somit gerne auch für andere Ankündigungen genutzt. Das zugehörige Film Festival bietet beispielsweise für Streaming-Anbieter die perfekte Gelegenheit, ihre neuen Projekte zu zeigen. Zu den mit Spannung erwarteten Apple-Projekten gehörten ein Live-Dokumentarfilm des mit dem Oscar ausgezeichneten Filmemachers Spike Jonze, eine Originalserie des Emmy-Preisträgers Loren Bouchard und Dokumentarfilme der preisgekrönten Produzenten Doug Pray und Matt Weaver.