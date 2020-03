In den letzten Tagen gab es ein wenig Verwirrung dazu, ob Disney+ auch auf Fire TV Geräten verfügbar sein wird. Zunächst wurde Fire TV auf der Liste der kompatiblen Geräten aufgeführt, dann verschwand Fire TV wieder. Nun haben wir die offizielle Bestätigung. Vorab möchten wir euch noch kurz auf das Disney Frühbucher-Angebot aufmerksam machen, bei der ihr das Jahresabo für 59,99 Euro erhaltet.

Amazon und Disney bestätigen am heutigen Tag, dass Disney+ – der neue Streaming-Service der Walt Disney Company – ab dem 24. März in Deutschland auf Amazon-Geräten wie Fire TV Streaming-Playern, Fire TV Edition Smart-TVs und kompatiblen Fire-Tablets verfügbar sein wird.

Über Disney+ haben wir euch bereits in den letzten Wochen intensiv informiert. Es heißt

Mit Disney+ können sich Fans jeden Alters auf ein neues, einzigartiges Erlebnis freuen mit Inhalten der ikonischen Entertainment-Marken des Unternehmens, darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie exklusiven Disney+ Originals bestehend aus Spielfilmen, Serien, Dokumentationen und Kurzfilmen, die nur auf dem Streaming-Service zu sehen sind. Dazu zählen The Mandalorian, High School Musical: Das Musical: Die Serie oder The World According to Jeff Goldblum.