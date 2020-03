Nicht nur iOS 13.4 und iPadOS 13.4 befinden sich derzeit in der Entwicklung, Apple bereitet auch die finale Freigabe von tvOS 13.4 vor. Vor wenigen Tagen hat Apple die jeweilige Beta 4 veröffentlicht. Die tvOS 13.4 Beta 4 bringt zwei willkommene Neuerungen mit sich. Die Funktion „Intro überspringen“ ist an Bord und zudem gibt es ein verbessertes „Nächste Folge“.

tvOS 13.4 bringt „Intro überspringen“ und verbessertes „Nächste Folge“

Unser Leser Besnik (Danke) hat eine interessante Neuerung in der tvOS 13.4 Beta 4 entdeckt. Diese zeigt sich derzeit bei Apple TV+ sowie beim Apple TV Channel „Starzplay“. Konkret geht es um die Funktion „Intro überspringen“. Zudem gibt es ein verbessertes „Nächste Folge“.

Mit der tvOS 13.4 Beta 4 bietet euch Apple die Möglichkeit an, das Intro einer Serie zu überspringen. Ein Knopfdruck auf „Intro überspringen“ genügt. So muss man sich nicht bei jeder Episode einer Serie das Intro angucken. Kennt ihr sicherlich von Netflix und Co.

Darüberhinaus hat Apple die Funktion „Nächste Folge“ verbessert. Bisher war es so, dass euch diese Option erst ganz am Ende einer Folge und nach dem Abspann angeboten wurde. Mit der jüngsten Beta erscheint die Option schon deutlich früher, wenn der Abspann beginnt. Dies macht das „Binge-Watching“ in jedem Fall komfortabler.