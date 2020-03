Aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs werden derzeit eine Vielzahl von Messen und Konferenzen abgesagt, darunter Facebooks F8, Googles I/O oder die Geneva Auto Show. Auch Apples WWDC 2020 steht laut Experten auf der Kippe. Eine Alternative wird bereits diskutiert, so könnte das Unternehmen erstmals auf eine virtuelle Entwicklerkonferenz setzen.

Kommt eine virtuelle WWDC?

Wie KI-Experte Brian Roemmele und Bloombergs Mark Gurman auf Twitter vermuten, wird dieses Jahr die WWDC in einem neuen Rahmen stattfinden. Während Roemmele berichtet, dass Apple aufgrund von den aktuellen Gesundheitsrisiken rund um den Coronavirus auf eine große Konferenz verzichten wird, stellt Gurman eine „virtuelle“ WWDC in Aussicht. Zudem spricht Roemmele von mindestens einer Produktvorstellung, die aufgrund von Zulieferschwierigkeiten nicht stattfinden wird. Um was es sich hier handeln könnte, gibt er nicht an.

Just got news from a few friends inside of Apple. At least one new product announcement will not take place, until the fall for an array of reasons: #WWDC2020 delay and supply chain uncertainties. https://t.co/wtjGUlnC9E — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) March 3, 2020

Tick tock tick tock until WWDC is announced as virtual. My bet: U.S. press only keynote at Apple Park (if not online only) and developer sessions streamed. — Mark Gurman (@markgurman) March 3, 2020

Im Gegensatz zu den bereits abgesagten Veranstaltungen würde die WWDC 2020 erst im Juni stattfinden. Das gibt Apple noch Zeit die aktuelle Lage zu bewerten. Wie sich die Lage bis dahin verändert, wird sich zeigen. Auf jeden Fall werden wir nicht auf eine WWDC verzichten müssen, soviel ist anscheinend sicher. Eine Keynote aus dem Steve Jobs Theater im Apple Park würde dem Unternehmen zumindest eine Alternative bieten. Falls das Apple auch zu heikel ist, bleibt nur noch eine reine Online-Präsentation.