Aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs werden derzeit eine Vielzahl von Veranstaltungen abgesagt, darunter Facebooks F8, Googles I/O oder die Geneva Auto Show. Zuletzt hatten wir spekuliert, dass auch Apples Entwicklerkonferenz abgesagt werden könnte. Nun verdichten sich die Hinweise, dass die WWDC dieses Jahr nicht im gewohnten Umfang stattfinden wird.

WWDC 2020 vor der Absage?

Das Santa Clara County gibt derzeit die Empfehlung, dass auf Großveranstaltungen verzichtet werden sollte. Gleichzeitig empfiehlt die zuständige Gesundheitsbehörde, dass Reiseaktivitäten beschränkt werden. Bisher handelt es sich hier nicht um eine verbindliche Vorgabe, sondern nur um eine Empfehlung. Da Apple jedoch bereits mehrere Vorsichtsmaßnahmen unternommen hat, ist es wahrscheinlich, dass man auch die neuste Empfehlung ernst nimmt.

In der Santa Clara Region sind zahlreiche große Technologieunternehmen ansässig, darunter Apple in Cupertino, Google in Mountain View, Tesla in Palo Alto, Netflix in Los Gatos und viele andere. Apple muss die WWDC 2020 jedoch nicht zwangsläufig absagen, sondern könnte auch eine Keynote aus dem Steve Jobs Theater im Apple Park übertragen und die restlichen Vorträge im Rahmen einer „virtuellen“ WWDC anbieten. Diese Vorträge wurden ohnehin in der Vergangenheit auch auf Apples Entwickler-Seite veröffentlicht.

Hier die Empfehlungen des Santa Clara County für Unternehmen in der Region: