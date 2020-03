Apple hat den ersten Trailer zur exklusiven Apple TV+ Serie „Home Before Dark“ veröffentlicht. Auf 123 Sekunden bietet euch Apple einen kleinen Einblick, was uns bei dem Apple Original erwartet.

Apple TV+: Trailer zu „Home Before Dark“ ist da

Seit gestern steht „Amazing Stories“ bzw. zu deutsch „Unglaubliche Geschichten“ auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Mit der nächsten Serie geht es am 03. April 2020 weiter. Passenderweise und im vorauseilenden Gehorsam hat Apple nun den ersten Trailer zu „Home Before Dark veröffentlicht.

Bei „Home Before Dark“ handelt es sich um eine dramatische Mystery-Serie, die von der Berichterstattung der jungen investigativen Journalistin Hilde Lysiak inspiriert und von Jon M. Chu inszeniert und produziert wurde.

„Home Before Dark“ folgt einem jungen Mädchen, das von Brooklyn in die kleine Stadt am See zieht, die ihr Vater zurückgelassen hat. Während sie dort ist, führt ihr hartnäckiges Streben nach der Wahrheit dazu, dass sie einen kalten Fall entdeckt, den alle in der Stadt, einschließlich ihres eigenen Vaters, nur schwer vergessen können.

Wie eingangs erwähnt, wird die Serie am 3. April exklusiv auf Apple TV+ starten. Zum Start stehen die ersten drei Episoden bereit und danach werden wöchentlich jeden Freitag neue Folgen ausgestrahlt.