Die „Behind the Mac“-Kampagne läuft nun schon seit einiger Zeit und am heutigen Tag gibt es eine Fortsetzung. Apple hat in seinem japanischen YouTube-Kanal ein neues Video hochgeladen, mit dem Regisseur Makoto Shinkai vorgestellt wird.

Macの向こうから — 新海誠

Erst vor wenigen Tagen hatte Apple ein neues Video im Rahmen der „Behind the Mac“ bzw. zu deutsch „Hinter dem Mac“ zum Weltfrauentag veröffentlicht. Nun gibt es den nächsten Clip.

Der neue Clip unterscheidet sich ein Stück weit von den anderen, da hier nur eine Person und nicht mehrere Personen im Fokus stehen. In dem neuen Video dreht sich alles um Makoto Shinkai. Shinkai ist ein japanischer Animator, Manga-Künstler und Filmemacher. Unter anderm zeichnete er für den Anime-Film „Your Name“ verantwortlich. Vor Kurzem hatte Apple einen Anime-Werbespot im Rahmen der „Behind the Mac“-Kampagne in Japan veröffentlicht.