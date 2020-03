Apple nutzt den gesamten Monat März, um den Frauen dieser Welt zu gedenken. Am heutigen Sonntag (08. März 2020), an dem der Internationale Frauentag begangen wird, stellt Apple die Frauen auf der eigenen Webseite besondern in den Vordergrund.

Apple schmückt Webseite zum Weltfrauentag

Bereits in den letzten Tagen hatte Apple die „Frauenwelt“ bereits in den Fokus gerückt. So hatte das Unternehmen bestätigt, dass man den Internationalen Frauentag mit einer speziellen Reihe von Today at Apple-Sessions, redaktionellen Empfehlungen in der Apple TV App, in Apple Podcasts und Apple Bücher, sowie Features im App Store und einer Apple Watch Aktivitätsherausforderung feiert. Im Laufe des März finden in den Apple Stores weltweit über 5.000 Veranstaltungen unter dem Motto „Sie ist kreativ“ statt.

Begleitend dazu hatte Apple vor einigen Tagen ein neues „Hinter dem Mac“-Video veröffentlicht. In diesem werden Frauen gezeigt, die hinter dem Mac die Welt verändern.

Am heutigen Tag gedenkt Apple den Frauen zusätzlich auf der Webseite. Unter dem Slogan „#IWD2020. Für Frauen, die alles verändern“ stellt Apple die Frauen aus dem „Hinter dem Mac“-Clip in den Mittelpunkt. Bewegt man den Mauszeiger auf die jeweilige Frau, so erhält man eine kurze Beschreibung zu dieser.

Apple Watch Herausforderung

An dieser Stelle noch einmal der kurze Hinweis an die heutige Apple Watch Herausforderung. Ihr müsst ein 20-minütiges Workout (Gehen, Laufen, Rollstuhl-Aktivität) erledigen, um die Challenge zu meistern und eine virtuelle Medaille und Sticker zu erhalten.