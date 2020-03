Vor rund zwei Jahren feierte der HomePod in den USA, Australien und Großbritannien seinen Verkaufsstart. Wenige Wochen später erfolgte der Verkaufsstart in Deutschland und weiteren Ländern. So langsam aber sicher stellt sich die Frage, wann Apple ein neues HomePod-Modell auf den Markt bringt und mit welchen Verbesserungen dieser mit sich bringt?

Textile Touch-Oberfläche für den HomePod?

Der Sound des HomePods kann uns auch zwei Jahre nach dem Verkaufsstart noch überzeugen, auf der Softwareseite hat Apple in den letzten Wochen und Monaten deutlich nachgerüstet. Nichtsdestotrotz gibt es noch Luft nach oben. Wie könnte Apple den HomePod verbessern?

Apple macht sich sicherlich auf vielen Ebenen Gedanken dazu, wie man den HomePod aufwerten kann. Aus einem neuen Patentantrag geht hervor, dass der Hersteller über eine textile Touch-Oberfläche nachdenkt.

Das US Patent- und Markenamt (USPTO) hat ein Apple Patent namens „Fabric-Covered Electronic Device with Touch Sensor“ veröffentlicht. Mit diesem beschreibt Apple ein HomePod-ähnliches Geräte, dessen Oberfläche mit einem Textil bespannt ist und auf Berührungen reagiert. In das Textil könnten Metallelemente eingewebt sein. Aus den begleitenden Dokumenten des Patent geht hervor, dass über diese Art und Weise das Lautstärke geregelt oder Play/Pause, Vor/Zurück geregelt werden kann.

Interessant ist, dass Apples „Erfindung“ nicht nur auf Lautsprecher beschränkt ist. So spricht der Hersteller auch von Uhren, Notebooks und Brillen. Auch eine Art Hintergrundbeleuchtung ist vorgesehen, um dem Anwender zu markieren, wie sich die berührungsempfindliche Stelle befindet. (Danke Ferdi)