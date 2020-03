Bereits im vergangenen Jahr kündigte Philips Hue an, dass der Support für die Original Bridge v1 (1. Generation) eingestellt. Nun erinnert das Unternehmen noch einmal daran, dass es Ende April 2020 soweit sein wird.

Die Smarte Produkte von Philips Hue dürften den meisten von euch geläufig sein. Neben zahlreichen Lampen und Leuchten, die das Unternehmen anbieten, gibt es mittlerweile auch Taster, Bewegungsmelder und Co. Zur Vernetzung der Geräte ging es ursprünglich mit einer runden Bridge (1. Generation) los. Diese wurde vor ein paar Jahren von einer quadratischen Bridge (2. Generation) abgelöst. Die Bridge v2 sorgt unter anderem dafür, dass ihr Philips Hue auch in HomeKit einbinden könnt.

Während zahlreiche Nutzer bereits die zweite Bridge Generation im Einsatz haben, gibt es auf der anderen Seite sicherlich noch einige Nutzer, die noch auf die Original-Bridge setzen. Per Tweet erinnert Philips Hue noch einmal an den Umstand, dass zum 30.04.2020 der Support für die Bridge v1 endet.

After April 2020 no software updates will be made available for the Hue Bridge v1 and compatibility with our online services will be terminated at that time. The Hue Bridge v1 can still be controlled locally via the dedicated Philips Hue Bridge v1 app. >>

