In Zeiten des Coronavirus ist es wichtiger denn je, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. An dieser Stelle sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, andere Oberflächen wie Tastaturen, Touch-Oberflächen etc. zu reinigen. Anlässlich der Coronavirus-Gefahr hat Apple ein Support Dokument aktualisiert, mit dem der Hersteller auf die Reinigung von Apple-Produkten eingeht.

Apple aktualisiert Support Dokument „Apple-Produkte richtig reinigen“

Im neuen Passus des Support Dokuments #HT204172 heißt es

Ist es in Ordnung, ein Desinfektionsmittel für mein Apple-Prodkt zu verwenden? Mit einem 70-prozentigen Isopropylalkohol-Tuch oder Clorox-Desinfektionstüchern könnt ihr die harten, nicht porösen Oberflächen eures Apple-Produkts wie Display, Tastatur oder andere Außenflächen vorsichtig abwischen. Verwendet kein Bleichmittel. Vermeidet Feuchtigkeit in Öffnungen und taucht euer Apple-Produkt nicht in Reinigungsmittel. Nicht auf Stoff- oder Lederoberflächen verwenden.

Bevor ihr mit der Reinigung eures Apple Produkts beginnt, solltet ihr euch in jedem Fall noch einmal intensiver mit Apples Empfehlungen beschäftigen. (via WSJ)