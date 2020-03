Apple ist mit seinen Wearables ziemlich erfolgreich. Neben der Apple Watch gehören auch die verschiedenen Apple Kopfhörer zu dieser Produktsparte. AirPods und AirPods Pro verkaufen sich wie geschnitten Brot und auch die Beats-Kopfhörer finden entsprechenden Absatz. Da ist es durchaus nachvollziehbar, dass Apple diese Produktkategorie ausbaut. Nun gibt es einen ersten Ausblick auf das Design der kolportierten Apple High-End Over-Ear-Kopfhörer.

Icon gibt ersten Ausblick auf Apples Over-Ear-Kopfhörer

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Analyst Ming Chi Kuo erstmal darüber berichtet hat, dass Apple an einem High-End Over-Ear-Kopfhörer mit AirPods-Funktionen arbeitet. Den Kollegen von 9to5Mac ist iOS 14 Programmcode in die Hände gefallen und aus diesem geht nicht nur hervor, dass die Apple Watch eine Möglichkeit zur Messung des Blutsauerstoffgehalts erhalten sollen, vielmehr enthält der Programmcode ein Icon, welches die Over-Ear-Kopfhörer zeigt.

Genau genommen wurden zwei Icons ausfindig gemacht. Diese deuten eine „helle“ und eine „dunkle“ Variante der Kopfhörer an. Die Icons werden in iOS 14 unter anderem dafür verwendete, den Batteriestatus des Kopfhörers anzuzeigen.

Wir rechnen damit, dass die Over-Ear-Kopfhörer viele Funktionen der AirPods übernehmen. Hierbei denken wir unter anderem an Apples H1-Chip, der für eine längere Akkulaufzeit, kürzere Latenz und die „Hey-Siri“-Funktion sorgt. Auch eine Geräuschunterdrückung könnten die neuen Over-Ears erhalten. Wann erscheinen die neuen Apple Over-Ears? Der iOS 14 Programmcode stammt von Dezember 2019. Es kann nur spekuliert werden, wann Apple die neuen Kopfhörer vorstellt. Die Tatsache, dass iOS 14 die Icons enthält, impliziert, dass Apple diese im Herbst präsentieren könnte. Natürlich ist eine Vorstellung auch deutlich früher möglich. Bevor die „AirPods Max“ erscheinen, wird Apple vermutlich die neuen Powerbeats 4 vorstellen.