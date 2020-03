Bei ihrer Tochter „Netbank“ hat die Augsburger Aktienbank bereits vor einem halben Jahr den Schalter umgelegt und die Unterstützung von Apple Pay eingeführt. Seit wenigen Tagen ist auch die „Mutter“ an der Reihe und für Kunden der Augsburger Aktienbank ist Apple Pay verfügbar.

Apple Pay für Kunden der Augsburger Aktienbank ab sofort verfügbar

Die Augsburger Aktienbank hat bekannt gegeben, dass im Rahmen eines aktuellen Kartentauschs jetzt auch Kunden der Augsburger Aktienbank in den Genuss von Apple Pay kommen können. Die einzige Voraussetzung ist der Besitz einer Augsburger Aktienbank Mastercard Karte und eines Smartphones.

Die Bank schreibt

Kein Suchen nach Münzen und Scheinen, kein Hantieren mit einer Plastikkarte: mit Apple Pay wird das Bezahlen deutlich schneller und auch sicherer. Die Transaktionsdaten werden weder auf der Karte oder dem Smartphone noch auf den Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird eine verschlüsselte Kartennummer in den Sicherheitseinstellungen des Smartphones hinterlegt und jede Transaktion mit einem dynamischen Sicherheitscode freigegeben. Die Karte muss nie mehr aus der Hand gegeben werden und kann zuhause bleiben. Smartphone bereithalten genügt!

Die Augsburger Aktienbank bietet ausschließlich Bezahlkarten an, die vom Kunden zum Bezahlen per Apple Pay genutzt werden können: Alle von der Augsburger Aktienbank herausgegeben Karten sind Apple-Pay-fähig. Die neuen Karten gibt es in Verbindung mit einem Konto bei der AAB:

Mastercard Debit, vergleichbar einer Maestro Bankkarte; Kartenumsätze werden dem jeweiligen Abrechnungskonto sofort belastet

Mastercard Premium mit einem umfangreichen Versicherungspaket

Mit den neuen Karten kann überall Bargeld abgehoben werden: weltweit zwei bzw. drei Mal pro Monat kostenfrei. Auch entfallen dabei fremden Geldautomaten-Gebühren. Kunden müssen einmalig und mit wenigen Klicks ihre Kreditkarte in der Wallet des iPhones hinterlegen und schon geht es los. (Danke Matthias)