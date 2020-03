Zusätzlich zu dem Angebot, dass viele seiner Mitarbeiter diese Woche von zu Hause aus arbeiten können, unternimmt Apple auch Maßnahmen, um das Wohlergehen seiner Einzelhandelsmitarbeiter zu gewährleisten. 9to5Mac hat erfahren, dass Apple Store Mitarbeiter unbegrenzt krankgeschrieben werden, wenn sie COVID-19 Symptome aufweisen.

Unbefristeter Krankheitsurlaub

Die Mitarbeiter müssen für die Freistellung keinen ärztlichen Nachweis vorlegen. Das bedeutet, dass sie sich bei Auftreten der COVID-19 Symptome die nötige Zeit nehmen können, ohne dass sie sich Gedanken über die Zahl der Krankentage oder die Vorlage eines Attests machen müssen.

Derzeit bleiben die Apple Stores während des Coronavirus-Ausbruchs geöffnet. Apple führt jedoch Maßnahmen zur Kontrolle der Besucherzahlen ein, um die Dichte zu reduzieren, z. B. gibt es Einschränkungen bei der Genius Bar und die Absage vieler „Today at Apple“-Sessions.

Am Wochenende schickte Tim Cook ein Memo an die Apple-Mitarbeiter bezüglich des anhaltenden Coronavirus-Ausbruchs. Cook sagte den Mitarbeitern der Apple-Büros in Kalifornien, Seattle, Südkorea, Japan, Italien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien, dass sie diese Woche von zu Hause aus arbeiten können, wenn es ihr „Job“ zulässt. Die Einzelhandelsgeschäfte bleiben offen, um Apple-Kunden zu bedienen, erklärte Cook.

Mitarbeiter in Irland positiv auf Coronavirus getestet

Apple hat gegenüber der Kollegen von Independent.ie bestätigt, dass ein Mitarbeiter auf dem Campus in Cork (Irland) positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Die Person befindet sich in Isolation und bleibt bis auf weiteres in dieser.

Als Vorsichtsmaßnahme hat Apple einige seiner Mitarbeiter gebeten, zu Hause zu bleiben, während die Situation gemäß den Anweisungen der Gesundheitsbehörden bewertet wird. Es heißt