Seit mittlerweile mehreren Jahren präsentiert uns Apple sogenannte „Shot on iPhone“-Fotos und -Videos. Diese demonstrieren, wie leistungsfähig die iPhone-Kamera ist. Doch nicht nur die offiziellen Apple-Marketing-Aufnahmen können sich sehen lassen, auch Fotos- und Videos von Anwendern sind überzeugt. Das jüngste Beispiel lieferte uns der kürzlich beendete Wettbewerb „Teile die besten Nachtmodus-Fotos“. Nun gibt es die nächsten bewegten Bilder zu bestaunen, die komplett mit dem iPhone aufgenommen wurden.

Im russischen Apple YouTube-Kanal hat der iPhone-Hersteller den Trailer sowie den vollständigen 5-Stunden Film „Eremitage“ bzw. „Hermitage“ online gestellt. Der faszinierende 5-stündige, 19-minütige und 28-sekündige Spaziergang durch die Eremitage in Sankt Petersburg (Russland) wurde auf dem iPhone 11 Pro Max in einer einzigen fortlaufenden Aufnahme mit einer einzigen Akkuladung aufgenommen.

Unter der Regie der Regisseurin Axinya Gog führt der Film die Zuschauer durch 45 Säle eines der größten Museen der Welt, in dem fast 600 Meisterwerke von Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio, El Greco und anderen zu sehen sind.

„Für mich geht es in diesem Video um die Verbindung durch Zeit – zeitlose Kunst trifft auf modernes Leben und modernste Technologie. Ich hoffe, dass die Betrachter eine Pause von ihrem geschäftigen Leben einlegen und sich von dieser meditativen Schönheit mitreißen lassen werden.Ich habe noch nie mit dem iPhone an so großen Projekten gearbeitet, deshalb haben mein Team und ich das Gerät sorgfältig studiert und unsere kreative Arbeit auf die Möglichkeiten abgestimmt. Ich kann sagen, dass dies ein Projekt ist, das nur mit dem iPhone gedreht werden konnte!“, so Regisseurin Axinya Gog.