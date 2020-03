Apple hat am heutigen Tag mit „Snap“ einen neuen Werbespot für die AirPods Pro veröffentlicht. Mit diesen bewirbt der Hersteller unter anderem die aktive Geräuschunterdrückung sowie den Transparenzmodus.

Apple hat einen neuen lustigen Werbespot für die AirPods Pro veröffentlicht. Die komplett drahtlosen Kopfhörer hatte der Hersteller im Herbst letzten Jahres vorgestellt und auf den Markt gebracht (hier unser AirPods Pro Test). Seitdem erfreuen sich die AirPods Pro großer Beliebtheit.

Im Mittelpunkt des Videoclips steht eine junge Frau mit AirPods Pro, die den Transparenzmodus verwendet, um Besorgungen in der Stadt zu erledigen. Immer wieder taucht sie mit der Geräuschunterdrückung in die Musik ein und vergisst dabei die Außenwelt.

Apple beschreibt die aktive Geräuschunterdrückung wie folgt

Die aktive Geräuschunterdrückung der AirPods Pro verwendet zwei Mikrofone, die kontinuierlich den Schall erfassen und in Kombination mit fortschrittlicher Software wird das Klangerlebnis ständig individuell an Ohr und Kopfhörer angepasst. Dadurch werden Hintergrundgeräusche entfernt, um ein einzigartiges, hochwertiges Klangerlebnis mit bestmöglicher Geräuschunterdrückung zu bieten, das es dem Nutzer ermöglicht, sich auf das zu konzentrieren, was er hört — egal ob es sein Lieblingssong oder ein Telefongespräch ist.