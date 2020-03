Dyson Koralle ist da. Erlaubt uns aus der Apple-Welt einen kurzen Abstecher zu Dyson. Dieses Mal hat der britische Hersteller nicht etwas einen neuen Staubsauger angekündigt (allerdings erwarten wir in den kommenden Wochen den neuen Dyson V12), vielmehr hat der Hersteller ein neues Beauty-Produkt präsentiert.

Dyson Koralle vorgestellt

Mit dem Dyson Corrale Haarglätter erweitert Dyson sein Stylingtool-Portfolio. Der Dyson Corrale ist der weltweit einzige Haarglätter mit biegsamen Heizplatten.

Mikrogelenke in den Platten sorgen dafür, dass sich die Heizplatten biegen und so die Haare umschließen. Mit dem patentierten Plattendesign können gewünschte Styles mit weniger Hitze als bei herkömmlichen Haarglättern erzielt werden. Dies führt dazu, dass die Haarschäden um bis zu 50 Prozent reduziert werden können. Die komplexe Plattentechnologie besteht aus einer Mangan-Kupfer-Legierung. Jede Platte ist perfekt auf 65 Mikrometer zugeschnitten – so viel beträgt die Breite eines menschlichen Haares – und die Kanten wurden mit Turmalin beschichtet. Durch die ionisierenden Eigenschaften von Turmalin laden sich die Haare statisch weniger auf.

Der Dyson Corrale Haarglätter verfügt über drei Temperatureinstellungen 165 °C, 185 °C und 210 °C. So kann die Temperatur auf den eigenen Haartyp und das gewünschte Styling abgestimmt werden. Genau wie der Dyson Supersonic Haartrockner und der Dyson Airwrap Haarstyler verfügt auch der Dyson Corrale Haarglätter über die intelligente Temperatur-Regulierung. Ein Platinsensor misst die Temperatur 100-mal pro Sekunde und kommuniziert mit einem Mikroprozessor, der seinerseits das Heizsystem steuert und präzise Temperatureinstellungen liefert.

Der von einem 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku betriebene Haarglätter liefert die gleiche thermische Leistung wie ein kabelgebundenes Produkt und bietet zeitgleich die Vielseitigkeit eines kabellosen Geräts. Der Dyson Corrale Haarglätter lässt sich innerhalb von 40 Minuten bereits auf 90 Prozent aufladen und garantiert bis zu 30 Minuten kabelloses Stylen. Diese Zeit lässt sich verlängern, indem das Gerät beim Stylen immer wieder in die Ladestation platziert oder alternativ über das magnetische 360—Grad-Ladekabel geladen wird, sodass ein Hybrid-Lademodus erreicht wird.

Preis & Verfügbarkeit

Der Dyson Corrale Haarglätter ist in der Farbe Nickel/Fuchsia im Dyson Webshop und in den Dyson Demo Stores, später auch bei ausgewählten Händlern, zu einem Preis von 499 Euro (UVP) erhältlich. Ausschließlich über den Dyson Webshop und in den Dyson Demo Stores gibt es zudem eine Variante Violett/Schwarz. Darüber hinaus gibt es auch eine Version für professionelle Stylisten in Schwarz/Violett.