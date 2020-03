Am heutigen Abend findet um 18:30 Uhr das erste sogenannte Geisterspiel in der 1. Fußball-Bundesliga statt. Borussia Mönchengladbach trifft auf den 1. FC Köln. Das Spiel findet am Niederrhein im Borussia-Park vor leeren Rängen statt. Wenn ihr das Spiel im Livestream verfolgen möchtet, so bietet euch Sky derzeit 50 Prozent Rabatt auf das Sky Supersport Monats-Ticket an. Ihr zahlt 14.99 Euro anstatt 29,99 Euro. Zudem stehen heute die Champions League Partien zwischen Paris und Dortmund sowie Liverpool und Atl. Madrid an.

Gladbach – Köln im Live-Stream: 50 Prozent Rabat auf Sky Sport Ticket

Nur für kurze Zeit erhaltet ihr 50 Prozent Rabatt auf das Sky Supersport Monats-Ticket. Ein Monat Supersport zum Hammerpreis. Natürlich könnt ihr mit dem Sky Supersport Monats-Ticket nicht nur das heutige Spiel Gladbach – Köln im Livestream verfolgen, sondern noch viele weitere Top-Spiele. In erster Linie denken wir dabei an das Derby zwischen Dortmund gegen Schalke am kommenden Wochen. Natürlich gibt es auch die Champions League, Premiere League, Formel 1 und vieles mehr zu sehen.







Highlights

1 Monat Supersport Ticket 14,99 Euro (statt aktuell 19,99 Euro mtl.)

Nur für kurze Zeit: 50 Prozent sparen – Ein Monat Supersport zum Hammerpreis

Die Rückspiele der UEFA Champions League mit u.a. Dortmund vs. Paris

Spiele der Bundesliga mit u.a. Gladbach – Köln, Dortmund – Schalke, Dortmund – FC Bayern

Spiele der Premier League mit Man City vs. Liverpool

Start der Formel 1 u.v.m.

Nur 14,99 Euro im 1. Monat – danach 29,99 Euro mtl. – jederzeit kündbar.

In unseren Augen bietet sich ein Sky Ticket an, um ohne feste Vertragsbindung zahlreiche Sport-Highlights im Livestream zu verfolgen. Mit 14,99 Euro im ersten Monat kann man nichts falsch machen. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.