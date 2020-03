Rund um den Globus werden Vorkehrungen getroffen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Menschen werden in Quarantäne gesetzt, Reisebeschränkungen werden ausgesprochen, Geschäfte, Schulen und Kindergärten werden geschlossen, Sportveranstaltungen werden abgesagt etc. pp. Auch Filmproduktionen sind betroffen, so zum Beispiel die 2. Staffel zur Apple Eigenproduktion „The Morning Show“.

„The Morning Show – Staffel 2“ pausiert wegen des Coronavirus

Deadline berichtet, dass Die Dreharbeiten zu „The Morning Show – Staffel 2“ vorübergehend eingestellt worden sind, um zu verhindern, dass sich Darsteller und Crew mit dem Coronavirus anstecken. Die Entscheidung wurde vom „The Morning Show“ Studio Media Res in Zusammenarbeit mit Apple getroffen und wird als Vorsichtsmaßnahme beschrieben.