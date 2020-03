Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis die Beastie Boys Story am 24. April exklusiv auf Apple TV+ startet. Zuvor erleben wir noch The Banker (20. März), Home Before Dark (03. April) und Home (17. April). Vorab gibt es jetzt den offizieller Trailer zur Musik-Doku.

„Beastie Boys Story“: offizieller Trailer ist da

Auf die Sneak Peak folgt nun der offizielle Trailer zur „Beastie Boys Story“. Mit von der Partie sind die mit dem Grammy Award ausgezeichneten Beastie Boys-Mitglieder Mike Diamond und Adam Horovitz sowie der mit dem Oscar ausgezeichneten Regisseur Spike Jonze. Der Film wird anlässlich des 26. Jahrestages der Veröffentlichung von Beastie Boys Nr. 1-Chartalbum „Ill Communication“ aus dem Jahr 1994 uraufgeführt und vereint die Beastie Boys über 25 Jahre nach der Veröffentlichung des Musikvideos „Sabotage“ mit dem Regisseur Spike Jonze.

Ein spezieller Ausschnitt des Dokumentarfilms wird exklusiv in ausgewählten IMAX-Kinos für eine begrenzte Zeit am 3. April veröffentlicht, bevor er am 24. April weltweit auf Apple TV + Premiere hat.