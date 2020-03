Zum Start des Disney Streaming-Services am 24. März ist die Deutsche Telekom exklusiver Vertriebspartner von Disney+ in Deutschland. Alle MagentaMobil-, MagentaZuhause- und MagentaTV-Kunden erhalten sechs Monate Disney+ kostenlos.

Disney+: 6 Monate kostenlos für Telekom

Die Deutsche Telekom informiert, dass das Unternehmen zum Start von Disney+ exklusiver Vertriebspartner von Disney+ in Deutschland. Bereits in den ersten 12 Wochen nach Launch in den USA und weiterer Länder, konnte Disney+ 28,5 Millionen Kunden für sich gewinnen. Der Streaming-Service bietet exklusive Disney+ Originals, zeitlose Klassiker und die neuesten Blockbuster von Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic und vieles mehr. Die besten Geschichten der Welt, jetzt alle an einem Ort.

Alle MagentaMobil-, MagentaZuhause- und MagentaTV-Kunden erhalten Disney+ 6 Monate ohne Aufpreis. Danach können sich Telekom Vertragskunden einen attraktiven Preisvorteil sichern. Das Angebot ist monatlich kündbar.

Bis zur vollständigen Integration der Disney+ App auf den Receivern der Deutschen Telekom können Telekom Kunden die Disney+ App auf ihrem Tablet, Smartphone sowie auf ihrem SmartTV über den MagentaTV Stick genießen.

Alle Nicht-Telekom Kunden können sich bis zum 23. März einen Frühbucher-Rabatt für Disney+ sichern.