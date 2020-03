Eve System bietet mittlerweile ein großes Portfolio an HomeKit-Produkten an. Auch wenn HomeKit-Produkte für gewöhnlich kinderleicht zu installieren sind, traut sich nicht jedermann die Installation zu. An diese Stelle der der neue Installationsservice für ausgewählte Eve-Produkte. Dieser bringt euch sicher und komfortable zum Smart Home.

Neuer Installationsservice für ausgewählte Eve-Produkte

Eve Systems bietet ab sofort einen komfortablen und kostengünstigen Installationsservice für ausgewählte Eve Geräte an. Zusammen mit dem Tech-Service Anbieter Mila.com erhalten Anwender des Eve Light Switch sowie des Eve Thermo die Möglichkeit, sich diese Produkte fachgerecht durch einen Profi installieren und einrichten zu lassen. Beim Kauf erhalten Kunden einen Gutschein-Code für die Installation, die Abwicklung des Auftrags erfolgt über einen qualifizierten Service-Partner durch Mila.com.

Eve Light Switch ersetzt den vorhandenen Lichtschalter, funktioniert mit komplexen Schaltungen und lässt sich optisch an die Serien führender Hersteller anpassen. Eve Light Switch ist der ausgereifteste und kompletteste HomeKit-Schalter auf dem Markt. Kunden, die sich mit elektrischer Kabelführung auskennen, installieren Eve Light Switch mühelos selbst. Ab sofort bietet Eve Systems jedoch allen weniger handwerklich versierten Nutzern schnelle, flexible und einfache Unterstützung bei technischen Installationen.

Der gesamte Vorgang in nur drei einfachen Schritten

Kauf des Eve-Produkts inklusive Installationsservice im Eve Store. Nach Versand der Ware erhält der Kunde einen Mila-Gutschein-Code. Einlösen des Codes auf der Seite des Installationspartners Mila (mila.com/eve). Wunschtermin eingeben, Mila sucht daraufhin einen qualifizierten Mila-Partner in der Nähe der die Geräte vor Ort installiert.

Preise

Eve Light Switch Single Pack + Installation: 188,95 Euro.

Eve Light Switch 2er-Set + Installation: 268,90 Euro.

Installation ohne gleichzeitigen Produktkauf: ab 99 Euro

Leistungsumfang